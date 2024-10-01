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رئيس كيان الجبهة الدبلوماسية: شباب مصر جاهز لحمايتها تحت قيادة الرئيس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق - محمد قاسم تصوير حسن محمد

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 11:08 م

قالت الكابتن بحري فاطمة عبد العزيز رئيس كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية ، أن  شباب مصر حضروا  لحماية الدولة المصرية من التحديات والصراعات المبيتة من أهل الشر وأشارت أن الكيان وجد لتوعية الشباب ضد تلك التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجبهة الدبلوماسية المصرية بجمهورية مصر العربية " الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تحت شعار "الشباب المصري وحماية الدولة المصرية من التحديات الأمنية"

وأكملت أن الدولة المصريه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرت بالعديد من التحديات وتم حلها جميعا برؤيه شبابية، وقالت إن كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية هو لتوعيه الشباب وتنظيم الندوات والفعاليات برعايه الأزهر والكنيسة من أجل مواجهه كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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