شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيم المنظمة للحوار الوطنى.. أبرزها المشاركة والثقة والان مع تفاصيل الخبر

تعد القيم المنظمة للحوار الوطنى هي البوصلة التي تضمن الوصول لتوافقات واقعية وفعّالة تساعد على تقديم حلول وتوصيات ناجزة لقضايا الوطن المختلفة، وتساعد على مناقشة جميع الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في أجواء حوارية مُنفتحة وصادقة، قائمة على الثقة والقبول بين جميع الأطراف والجهات المشاركة.

يذكر أن الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى نشرت من قبل "قاموس الحوار الوطني" لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة في موضوعات الدعم، وكيف تسهم هذه الأنماط في تحسين حياة المجتمعات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على إشراك كافة المواطنين والفئات المجتمعية والسياسية في متابعة المستجدات المتعلقة بأحد أهم القضايا المطروحة للنقاش "قضية الدعم العيني و النقدي".

انفوجراف الحوار الوطنى