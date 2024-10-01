ما هي سمكة نابليون العجيبة والنادرة التي عثر عليها على شواطئ دهب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

يزخر خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء بالعديد من الأسماك النادرة الملونة والمهددة بالانقراض، خاصة في مناطق الغوص الشهيرة بمدينة دهب، ومن أهم هذه الأسماك سمكة "نابليون" التي وضعها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على قائمة الأسماك المهددة بالانقراض لقلة أعدادها.

وعلى الرغم من التوعية بأضرار الصيد الجائر على الشعاب المرجانية والمخزون السمكي في البيئة البحرية بالبحر الأحمر، إلا أن بعض هذه المناطق تتعرض للصيد الجائر الذي يؤثر على البيئة البحرية، وقد عثر على سمكة نابليون الزرقاء نافقة بالقرب من أحد شواطئ مدينة دهب منذ عدة أيام.

أهم ما يميز سمكة "نابليون" النادرة.

1 - تعد سمكة "نابليون " من الأسماك النادرة بالبحر الأحمر ومهددة بالانقراض ويجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.

2- سميت بهذا الاسم لوجود سنام بارز أعلى رأس السمكة يشبه قبعة الجنرال الفرنسي "نابليون بونابرت" وأن هذا السنام يكبر حجمه كلما زاد عمر السمكة.

3 - من الأسماك المعمرة ويصل متوسط عمرها إلى نحو 50 عامًا.

4 - يبلغ وزنها نحو 200 كيلو جرام.

5 - من الأسماك الضخمة المسالمة، ولديها شفتين غليظتين.

6 - تتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان.

7- يتراوح طولها ما بين متر ونصف إلى مترين، حيث يبلغ طول الذكر منها مترين، بينما يبلغ طولها مترًا واحدًا في الإناث.

8 - لديها القدرة على تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، ولم يعرف العلماء حتى الآن سبب هذا التغيير.

9 - تتميز الذكور منها بألوانها الخضراء والزرقاء، بينما يكون للإناث اللون البرتقالي.

10 - من الأسماك البطيئة التكاثر لذا فهي مهددة بالانقراض.

11 – بطيئة الحركة، وتتميز بالخجل الشديد وعدم الإقدام على التعامل مع البشر ومسالمة لا تقدم على إيذاء البشر.

12 – تعد أحد عناصر جذب السائحين من هواة الغطس بمدينة دهب.

وكان قد عثر مواطنون بمدينة دهب، على سمكة نابليون الزرقاء النادرة نافقة على أحد شواطئ المدينة، والتي يحرم القانون البيئي صيدها لكونها مهددة بالانقراض.

وتداول رواد الشاطئ من سكان المدينة صور للسمكة النافقة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وهي ملقاة على الشاطئ بعد أن قام أحد الأشخاص بإخراجها من مياه البحر.

وشاهد المواطنون المتواجدون على الشاطئ سمكة كبيرة تطفو على سطح المياه، فانتابتهم حالة من الخوف والذعر حتى قرر أحد الأشخاص الاقتراب منها، وتبين أنها نافقة فحملها إلى الشاطئ.