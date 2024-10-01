بث مباشر.. بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يأتي ذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

وبدأت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، عبر الرابط التالي: