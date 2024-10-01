بوتين يهنئ شي جين بالذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين

ياسر رشاد - القاهرة - بعث فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، برقية لنظيره الصيني شي جين بينغ هنأه فيها بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية، وفقًل لـ"روسيا اليوم".



وورد في البرقية المنشورة على موقع الكرملين "أتمنى أن تتقبلوا أحر تهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار بوتين في البرقية إلى احتفال الصين بهذه الذكرى الهامة في ظل تحقيق إنجازات مثيرة للإعجاب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية.

وأضاف، "بقيادتكم، نجحت جمهورية الصين الشعبية في تعزيز مكانتها على الحلبة الدولية، وتلعب الآن دورا مهما في حل المشكلات الملحة على الأجندة الإقليمية والدولية.

وأكد بوتين أن موسكو تقدر علاقات حسن الجوار الودية مع بكين، وتابع: "رغم الوضع الدولي الصعب إلا أننا تمكنا من تحقيق زيادة نوعية في حجم التجارة البينية وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات".

وشدد على أن التعاون المثمر بين روسيا والصين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون" وغيرها من الهياكل الدولية له أهمية كبيرة.

وختم بوتين برقيته: "سنواصل العمل معا على تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين لصالح شعبينا".