"النشرة": العمل على ردم الحفرة التي سببتها الغارة الإسرائيلية ليلًا على طريق حاصبيا- مرجعيون

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "جرّافتَين تعملان على ردم الحفرة الّتي سبّبتها الغارة الإسرائيليّة ليل أمس على طريق حاصبيا- مرجعيون، وقد بدأ عبور الآليّات عليها".

في السّياق، استطاعت فرق الدّفاع المدني التّابعة لجمعيّة "كشّافة الرّسالة الإسلاميّة"، فتح الطّريق السّاحليّة عند محلّة القاسمية، الّتي قطعها الرّدم جرّاء الغارة الإسرائيليّة ليلًا.