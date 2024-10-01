القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عمليتَين عسكريتَين في إيلات ويافا بطائرات مسيّرة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن تنفذيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيّرة في يافا وإيلات وتحقيق أهدافهما بنجاح.

وأوضح في بيان أنه تم استهداف أهداف عسكرية في "منطقة أم الرشراش "إيلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4"، كما تم قصف "هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

وقال سريع: "نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة ضد العدوان الإسرائيلي الأميركي ومخططاته الهادفة لإخضاع كافة البلدان والشعوب"، مضيفا "نؤكد الوقوف العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.