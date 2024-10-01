أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، بأنه "يتم التحضير لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أجهزة استخبارات دول بالناتو وأوكرانيا بالتعاون مع جماعات إرهابية في إدلب".
وذكرت أن "الغرب يعتزم استخدام منظمة "الخوذ البيضاء" في استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وأضافت الاستخبارات الروسيو "سيقوم ناشطون من "الخوذ البيضاء" بتسجيل فيديو لما يسمى بعواقب الحادث وإرسال نداء مناسب إلى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شهادات يزعم أنها من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الخارجية الروسية: دول بالناتو تحضّر لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا بالتعاون مع جماعات إرهابية في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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