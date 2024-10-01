إسرائيل: الغارات على لبنان بشكل محدود واللبنانيون:تقصف بعنف

ياسر رشاد - القاهرة - مع بدء الغزو البري الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن خلال حديثه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية .

وبحسب ما نقلته "رويترز"، قالت الوزارة في بيان "اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية للهجوم على طول الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من تنفيذ هجمات على غرار ما حدث في السابع من أكتوبرعلى البلدات الشمالية في إسرائيل".

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح اليوم قام الاحتلال بغزو الأراضي اللبنانية، وقال جيش الصهيونية إن قواته بدأت غارات بشكل محدود ضد أهداف لحزب الله في منطقة الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي الصهيوني في بيان:" إنه بدأ غارات برية محدودة ومحلية ومستهدفة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وذلك ضد حزب الله في قرى جنوب لبنان القريبة من الحدود والتي تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأكد جيش دولة الاحتلال أن القوات الجوية والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة.

الشعب اللبناني: إسرائيل تقصف بشكل عنيف

بينما أفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية عن قصف عنيف ووجود طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار في سماء البلدة، كما تم إطلاق قنابل مضيئة بشكل متكرر فوق بلدة رميش الحدودية اللبنانية، مما أدى إلى إضاءة سماء الليل.. بحسب رويترز.

وقال مصدر أمني إن غارات جوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، وشاهد مراسل رويترز وميضا من الضوء وسلسلة من الانفجارات القوية بعد نحو ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي للسكان من إخلاء المناطق القريبة من المباني التي قال إنها تحتوي على البنية الأساسية لحزب الله جنوب العاصمة اللبنانية.

ويمثل الغزو البري صراعًا متصاعدًا في الشرق الأوسط بين إسرائيل والجماعات المدعومة من إيران، والذي اندلعت شرارته بعد هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر2023، والذي يهدد الآن بجر الولايات المتحدة وإيران للصراع.

خلال 24 ساعة.. سقوط 95 شخصًا وإصابة 172 في جنوب لبنان

كما قالت وزارة الصحة اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن 95 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 172 آخرون في الضربات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وسهل البقاع الشرقي وبيروت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن إسرائيل رفضت الأسبوع الماضي اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود اللبنانية لإعطاء الوقت للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تسمح للمدنيين النازحين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.