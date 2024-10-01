استشهاد نجل قائد كتائب شهداء الأقصى في غارة على لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر الثلاثاء، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان، بحسب العربية.

ووفقا لقناة "العربية"، فإن هدف الغارة كان منير المقدح، القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة فتح، إذ أن نجله قتل إلى جانب 4 آخرين.

وأشار قيادي في الحركة إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل نجل اللواء منير المقدح، مؤكدا أنها أسفرت عن وقوع إصابات.

لكنه لم يؤكد ما إذا كان المقدح، الذي تقول إسرائيل إنه قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان، موجودا داخل المنزل لحظة استهدافه أم لا، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأتت تلك الغارة، بعدما ضربت إسرائيل مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبا.

فيما أعلنت حركة حماس أنّ قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين قُتل في تلك الغارة مع زوجته وابنه وابنته.

كذلك استهدفت إسرائيل فجر أمس الإثنين منطقة "الكولا" في قلب بيروت للمرة الأولى منذ أن فتح حزب الله قبل عام جبهة "إسناد" غزة.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتل ثلاثة من أعضائها في هذه الغارة.

وأكدت إسرائيل لاحقا أنها قتلت اثنين من قياديي الجبهة هما مسؤول منطقة لبنان نضال عبد العال، والمسؤول العسكري في لبنان عماد عوده.

كانت إسرائيل أعلنت في أغسطس الماضي، أنّها اغتالت في غارة جوية مماثلة شقيق المقدح، خليل المقدح الذي أكّدت يومها أنه كان أحد قادة كتائب شهداء الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ الشقيقين المقدح "يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني" و"متورطان في قيادة هجمات إرهابية وتهريب أموال وأسلحة لأنشطة إرهابية" في الضفة الغربية.