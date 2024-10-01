أعربت سلطات الإمارات عن "قلقها البالغ من التطورات في لبنان ومن تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة".
ودعت إلى "تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال في لبنان".
وأكدت على "موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه".
ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.
ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".
وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الإمارات: قلقون من التطورات في لبنان وندعو إلى تضافر الجهود لوقف تصاعد القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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