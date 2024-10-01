"حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين في موقع ومستعمرة المطلة بالقذائف والصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

في بيان آخر، أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:05 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية".

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".