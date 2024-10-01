غارات إسرائيلية استهدفت السماعية وارزي و"رابيد" في منطقة الحوش

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة السماعية. كما أغار الطيران المسيّر على سيارة رابيد في منطقة الحوش ولم يفد عن وقوع إصابات. وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة استهدفت بلدة ارزي. ويشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت خلال فترة ما بعد منتصف الليل غارات استهدفت بلدات بنت جبيل، برعشيت، شقرا، حداثا، عيناثا، السلطانية، الجميجمة، مارون الراس؟ الطيري وتولين.

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