جريحان في حادثي سير خلال 24 ساعة وانزلاق صهريج مياه أول جسر الدورة باتجاه نهر الموت

أعلنت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين في حادثي سير خلال 24 ساعة. هذا، وأفادت عن انزلاق وانحراف مسار صهريج مياه اول جسر ‎الدورة باتجاه ‎نهر الموت سبب بازدحام مروري في المكان.

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