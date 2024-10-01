اشتباكات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس بالضفة

أفادت مصادر قناة "الجزيرة" عن اشتباكات خلال اقتحام قوات إسرائيلية البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية". بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى- نابلس، "أننا خضنا اشتباكات ضارية مع قوات المشاة الإسرائيلية في عدة محاور بالأسلحة والعبوات الناسفة وحققنا إصابات مؤكدة". وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا في نابلس من إسعاف مصاب داخل البلدة القديمة". ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات العسكرية فب الضفة، سبق ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله إن "الوضع الحالي في الضفة الغربية يقترب من نقطة الغليان".

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