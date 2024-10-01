"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورتين تدريبيتين في بورسعيد لتعزيز الثقافة الحقوقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة التدريب وبناء القدرات، دورتين تدريبيتين حول "أساسيات حقوق الإنسان" بمحافظة بورسعيد، للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، ووحدات تكافؤ الفرص، ووحدات السكان، وإدارة الموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الأحياء.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز وعي المشاركين بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتأهيلهم للقيام بدور فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

افتتح الجلسات عصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، الذي شدد على أهمية بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات الحكومية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، خاصة في الإدارات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين. وأوضح الأستاذ شيحة طبيعة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره الوطني، مبرزًا الفروقات بينه وبين الجمعيات الأهلية ووحدات حقوق الإنسان في الإدارات المحلية والوزارات.

من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ القانون الجنائي الدولي وعضو المجلس، عرضًا حول نشأة حقوق الإنسان ومصادرها، وخصائصها، وآليات الرقابة الوطنية والدولية. كما تطرق إلى دور المجلس في معالجة الشكاوى والتشبيك مع وحدات حقوق الإنسان في المحافظات.

وفي ختام الدورات، شدد عصام شيحة، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، على حرص المجلس على مواصلة التعاون مع كل الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في جميع المحافظات، بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.