المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يتركز في محور كفركلا - تل النحاس وأطراف الخيام وإطلاق رشقات نارية من موقع المطلة

أفادت قناة "المنار" بأنه "ترتفع وتيرة القصف المدفعي وأصوات الانفجارات، وتنخفض حينا آخر في المكان نفسه الذي بدأت منه عصر امس، حيث لا زال القصف يتركز في محور كفركلا - تل النحاس وسهل الخيام والاطراف الجنوبية لمدينة الخيام، يترافق ذلك مع سماع رشقات رشاشة ثقيلة تطلق من موقع مستعمرة المطلة المحاذية.

ويأتي ذلك بعد أن زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة جنوبي لبنان منذ ساعات"، في حين كانت قد أفادت قناة المنار بأنه لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي.

ولفت إلى أنه "تمت الموافقة على مراحل العملية البرية وفقا لقرار المستوى السياسي".