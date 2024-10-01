ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام قضائية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 4 مسجلين خطر وهاربين من أحكام قضائية، بحوزتهم بنادق آلية ومخدرات خلال حملة أمنية في قرية أبودياب شرق، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بشن حملة أمنية من قبل رجال المباحث لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل قرية أبودياب شرق، مركز دشنا.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 أشخاص مسجلين خطر وهاربين من أحكام قضائية وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة وأحدهما بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي خلال حملة أمنية داخل قرية أبودياب شرق مركز دشنا، تم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.