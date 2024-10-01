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3 شهداء و9 مصابين في قصف إسرائيلي على دمشق

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لقي 3 مدنيين مصرعهم، بينما أصيب 9 آخرين، بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق، بحسب روسيا اليوم.

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 2:05 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف: أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها.

وأكد أن العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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