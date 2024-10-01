قصف مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة ووقوع إصابات منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية على مدرسة الشجاعية الأممية في حي التفاح التي تؤوي نازحين ما تسبب بإصابة عدد منهم، وفقا لروسيا اليوم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ360، وسط استهداف للنازحين وغارات على المناطق المأهولة بالقطاع.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المربعات السكنية في بيت لاهيا، وخان يونس، ودير البلح، ومواصي رفح، بينما استهدفت غارة مركبة في مدينة حمد، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية واستهداف محيط مراكز الإيواء.

وأسفرت الهجمات على مناطق متفرقة بالقطاع واستهداف للنازحين في مراكز الإيواء خلال الساعات الماضية، عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.