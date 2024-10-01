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استشهاد المذيعة السورية صفاء أحمد في غارة إسرائيلية على دمشق

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، أن إحدى مذيعاته قُتلت في سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها فجر اليوم الثلاثاء، بحسب العربية.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إنها تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت 3 مرات على التوالي لأهداف معادية في محيط دمشق.

وقالت الوكالة في نبأ عاجل، إن وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لأهداف معادية في محيط دمشق، مستخدمة في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.

ووسط الغارات، رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، للعربية والحدث بأن الغارة على دمشق عملية اغتيال.

وقال المرصد السوري إن دمشق تعرضت لجولتين من الغارات، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في جنوب غربي العاصمة السورية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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