إسرائيل: عملية السهام الشمالية تستمر لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة، بحسب ما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن العملية البرية التي بدأها قبل قليل في لبنان تهدف لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في عملية برية مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن آليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها إلى الحدود الشمالية لبدء العملية البرية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

وتشن القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق حدودية مع لبنان انطلاقا من سهل الخيام وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا.

وألقيت قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فقد أسفرت تلك الغارات عن تدمير مجمعات سكنية في المناطق المستهدفة.