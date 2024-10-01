إعلام إسرائيلي: وحدات كوماندوز تدخل لبنان لأول مرة منذ 2006

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدات كوماندوز خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى لبنان، في أول توغل بري إسرائيلي بلبنان منذ 2006.

وأوضحت أن العملية تمت بدعم من من سلاح الجو وقوات المدفعية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات من سلاحي البحرية والجو متأهبة للتدخل إذا إقتضت الضرورة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن غزو إسرائيل البري في لبنان يبدو أنه قد بدأ.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي بيان، إن الهجوم البري في جنوب لبنان، والذي أطلق عليه عملية "السهام الشمالية"، سيستمر في وفقاً لتقييم الوضع، وبالتوازي مع "القتال في غزة، وفي ساحات أخرى".