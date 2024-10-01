الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مراسلة الوكالة، باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى احيائها وتحديدا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات اطلاق اعيرة نارية في المنطقة.