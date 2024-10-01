استمرارًا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".



وذكر مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عرف من بينهما أحمد إسماعيل صلاح، أثناء تواجدهما في محيط الجامع الكبير في البلدة.

وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقد هاجم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، خيام المواطنين في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا خيام المواطنين في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، علما أن الأيام الأخيرة شهدت اعتداءات متصاعدة في خطورتها، وهو ما يقود إلى تخوفات كبيرة من تهجير سكان التجمع قسرا.

يذكر أن تجمع الفارسية يعاني منذ سنوات من اعتداءات استعمارية متتابعة، وبلغت ذروة هذه الاعتداءات خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى أصبحت اعتداءات يومية وعلى مدار الساعة.

وتتمثل الاعتداءات بمهاجمة مساكن المواطنين، وتهديدهم، وترهيبهم، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم، كما تشكّل الاعتداءات في مناطق الأغوار مخاطر كبيرة على حياة المواطنين، علما أن جزءا كبيرا منها يجري بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.