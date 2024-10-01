بايدن يدعو إلى هدنة في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء في إدارته، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد عدد من كبار المساعدين دعوة بايدن لوقف إطلاق النار من خلال الحث على حل دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤتمر لوزارة الخارجية، إن واشنطن "ستواصل العمل مع شركائنا في المنطقة وحول العالم للدفع بحل دبلوماسي".

وتأتي دعوة الولايات المتحدة لوقف التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على الحل الدبلوماسي لوقف التصعيد في لبنان وقطاع غزة.

وقالت جرينفيلد للصحفيين "نريد إيجاد طريق للسلام".