مصر تستنكر استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

ابوظبي - سيف اليزيد - عبرت مصر، اليوم الاثنين، عن استنكارها لاستهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر "تؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية".

وقالت المتحدث، في بيان نشره موقع "بوابة الأهرام"، إن استهداف مقر رئيس البعثة الإماراتية مخالف "لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي توفر الحماية والحصانة لمقار البعثات الدبلوماسية، وتنص على حرمتها في جميع الأوقات".