أول رد من حزب الله على نية الاحتلال التوغل البري في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني مقطع فيديو قصير، رداً على نية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قيامها بتوغل بري في لبنان.

وجاء في الفيديو الذي لم يتجاوز 25 ثانية، استعرض قوة واستعداد قوات الرضوان لمواجهة جيش الاحتلال، واختتم المقطع برسالة واضحة: "قوات الرضوان في انتظاركم".

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة "إن بي سي"، إن العملية الإسرائيلية بلبنان قد تبدأ الليلة وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز، موضحا أن إسرائيل نشرت 5 ألوية على الحدود لكن لا يتوقع أن تتحرك جميعها.

وتابع: "من المقرر أن تكون عملية إسرائيل محدودة النطاق والمدة وتستهدف مخازن أسلحة حزب الله"، مشيرا إلى أن واشنطن لديها قلق من احتمال توسع العملية والرئيس بايدن يدفع باتجاه وقف إطلاق النار.