ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين، بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن حركت قوات لردع أي رد إيراني بعد تكثيف إسرائيل حملتها ضد حزب الله.

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إدارة بايدن تحرك قوات لردع أي رد إيراني بعد تكثيف إسرائيل حملتها ضد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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