أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الفرنسية بان سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أبحرت الإثنين من جنوب شرق فرنسا للتمركز قبالة الساحل اللبناني "احترازيا" في حال اضطرارها لإجلاء رعاياها. وأوضح المصدر أنّ حاملة المروحيات البرمائية "PHA" الفرنسية التي ستستغرق "5 إلى 6 أيام" للوصول إلى المنطقة في شرق البحر الأبيض المتوسط من ميناء تولون، مجهّزة بمروحيات و"مجموعة قتالية" سيتم تعبئتها في حال اضطرارها لإجلاء المواطنين الفرنسيين.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الفرنسية: فرنسا ترسل سفينة عسكرية إلى سواحل لبنان احترازيا في حال اضطرت لإجلاء رعاياها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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