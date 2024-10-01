صافرات الإنذار تدوي في زرعيت شمالي إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دوت صافرات الإنذار في زرعيت شمالي إسرائيل، وسط معلومات عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 8 شهداء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان، سقطت في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.