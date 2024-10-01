إطلاق قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 8 شهداء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان، سقطت في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.

وقال الحزب في بيان، إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء الاثنين 30-09-‌‏2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.‏