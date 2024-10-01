إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان على شمالي إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان، سقطت في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.

وقال الحزب في بيان، إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء الاثنين 30-09-‌‏2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.‏