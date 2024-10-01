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الجيش الاسرائيلي يوجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

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وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، و‏إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية: الليلكي، حارة حريك وبرج البراجنة.

وتابع قائلا: "‏أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله، ولذلك سوف يعمل الجيش ضدها بقوة، ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني فورًا وبالابتداء عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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