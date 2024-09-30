أردوغان: الأمم المتحدة يجب أن توصي باستخدام القوة إذا لم توقف إسرائيل هجماتها

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن توصي باستخدام القوة تماشيا مع قرار أصدرته عام 1950، إذا لم يستطع مجلس الأمن وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان.

وأوضح أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة، بانه "يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعا سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة".

وأبدى أردوغان أسفه لرؤية الدول الإسلامية عاجزة عن اتخاذ موقف أكثر فاعلية ضد إسرائيل، مطالبا هذه الدول باتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل قبول وقف إطلاق النار.

واردف أردوغان "من أجل أن ينعم الجميع بالسلام في منطقتنا، بداية من المسلمين وصولا إلى اليهود والمسيحيين، ندعو المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى حشد الجهود"، مضيفا أن هجمات إسرائيل ستستهدف الدول الإسلامية أيضا إذا لم يجر إيقافها قريبا.