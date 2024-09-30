متحدث باسم الأمم المتحدة: قوات اليونيفيل غير قادرة على القيام بدوريات في جنوب لبنان

اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي تستهدف إسرائيل.

واوضح المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس للصحافيين، إن "قوات اليونيفيل تظل في مواقعها في المنطقة التابعة لمسؤولية البعثة، في حين أن شدة القتال تمنع تحركاتها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها". وأضاف "نظرًا لشدة التراشق الصاروخي ... هم غير قادرين على القيام بدوريات".