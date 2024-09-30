أشارت "خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا" في بيان، إلى أن "بعض المجموعات يتناقل عبر تطبيق (الواتساب)، كما وبعض المواقع الإلكترونية، خبرا مفاده أن تم تبليغ سكان أحد المباني في زغرتا بمغادرته من العدوّ الإسرائيلي بسبب تواجد شخصيات قيادية تابعة لحزب الله".
في هذا السياق نفت الخلية "جملة وتفصيلا، ما يتم الترويج له، مؤكدة أنها حرصت ومنذ اللحظة الأولى لاستقبال أهالينا النازحين على ألا يشكل هذا الاستقبال خطرا على النازحين وعلى أهالي قضاء زغرتا".
وأكدت أنها "ستلاحق الخلية قانونيا مطلقي هذه الإشاعات المغرضة التي تعرض أهلنا للخطر وتضرب التفاف اللبنانيين حول بعضهم البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا: لا صحة لما يُتداول عن تبليغ العدو سكان مبنى بمغادرته لتواجد شخصيات تابعة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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