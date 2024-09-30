سلسلة غارات جوية استهدفت وادي برغز واطراف كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام ونهر بلاط وومجرى الليطاني بين زوطر ودير سريان

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت وادي برغز و اطراف كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام ونهر بلاط وومجرى الليطاني بين زوطر ودير سريان.

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