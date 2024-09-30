ياسين: غدًا سينطلق أولّ مؤتمر في السراي الحكومي للجهات المانحة لطلب الدعم الإنساني السريع والحاجات الملحة

أشار رئيس لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين، في حديث لـ"lbci"، الى أنه "منذ الاثنين الماضي ابتدأت حركة انتقال الناس هربًا من المجازر وبلغ عددهم الـ300 ألف انما هذا الرقم ارتفع في لبلو واحدة الى حوالي المليون وهذا لا يحل الّا في حالات الكوارث الطبيعية واليوم نحن نتكلّم عن حوالي 861 مركز ايواء".

ولفت ياسين، الى أننا "نتعرض لحرب ممنهجة تدّمر وتقتل الناس والأساس هو وقفها ووقف اطلاق النار وهو الموقف الرسمي للحكومة والذهاب نحو القرارات الدولية التي تنتهكها اسرائيل"، مضيفاً "غدًا صباحاً سينطلق أولّ مؤتمر في السراي الحكومي للجهات المانحة لطلب الدعم الإنساني السريع والحاجات الملحة".