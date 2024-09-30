قالت مصادر دبلوماسية غربية ل "النشرة" ان الجيش الاسرائيلي خطط للدخول إلى جنوب لبنان عبر "جيوب حدودية، حيث تتواجد انفاق لحزب الله، من اجل تدميرها ومغادرتها، وليس القيام بإجتياح كامل او واسع لجنوب لبنان".
ولفتت المصادر ان تل ابيب أقنعت العواصم الغربية ان خطواتها الميدانية ستأتي من اجل تسريع الحلول الدبلوماسية، وهو ما دعا وزارة الخارجية الاميركية إلى القول: يمكن للضغط العسكري في بعض الأحيان تمكين الدبلوماسية.
لكن يتوقع المراقبون ان تحصل مواجهات برية عنيفة بين الاسرائيليين و "حزب الله"، وهو ما جعل الاسرائيليين يقلّصون من حجم مخططاتهم للدخول البري إلى جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاسرائيليون يخططون للدخول في جيوب حدودية وليس اجتياحاً كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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