وزير خارجية بريطانيا يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط بعد مشاورات مع بلينكن

كرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعواته لوقف إطلاق النار الفوري وسط تقارير عن تصعيد محتمل في الصراع الإسرائيلي اللبناني، وذلك بعد مناقشة القضية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين.
واوضح لامي لقناة "سكاي نيوز"، "رأينا التقارير في وسائل الإعلام حول المرحلة التالية لإسرائيل في لبنان". وأضاف "اتفقنا على الموقف الذي اتخذناه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أفضل طريقة للمضي قدما هي وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى حل سياسي".
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