قرار للأمن العام يسمح للبنانيين غير الحاملين جواز سفر صالح في السفر الى العراق حصرا بموجب بطاقة هوية أوإخراج القيد

أصدر المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، قرارا اليوم، عمم بموجبه على دائرة أمن عام المطار وكل المراكز الحدودية البرية ويتضمن السماح للبنانيين الذين ليس في حوزتهم جواز سفر صالح والراغبين في السفر الى العراق حصرا بالمغادرة بموجب بطاقة هوية، وإخراج قيد إفرادي أو عائلي، وجواز سفر منتهي الصلاحية.

ويقضي القرار أيضا بتكليف دائرة امن عام المطار والمراكز الحدودية البرية، تنظيم جداول اسمية في شكل يومي، وايداعها مكتب شؤون المكننة، لاجراء اللازم لناحية استثمار الجداول الاسمية المذكورة اعلاه. كما ويعمم القرار مكتب شؤون المعلومات لاخذ العلم.