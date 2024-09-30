حسن فضل الله: حزب الله لم يطلب أي مساعدة من إيران إنهم يقفون إلى جوارنا

اعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في حديث الى "رويترز"، بان حزب الله لم يطلب أي مساعدة من إيران، واردف "إنهم يقفون إلى جوارنا".

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