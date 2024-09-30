تحدثت أنباء أولية عن سماع دوي إطلاق نار داخل مجمع تجاري في تل أبيب، وفق ما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية. واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى وقوع إصابات جراء إطلاق نار في مول تجاري في تل أبيب.

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