مصرع شاب غرقا في بركة زراعية بواحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الاثنين، فى بركة زراعية بمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة عمرو عبد التواب عبد السميع، 20 عامًا، إثر غرقه داخل بركة تابعة لمزرعة خاصة بشركة استثمارية على طريق قرية " الخير 3 " التابعة لزمام قرى " أبو هريرة " بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البركة الزراعية، ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، ووضعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.