سي إن إن: تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شبكة سي إن إن، إن صور الأقمار الصناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

كانت وسائل إعلام أجنبية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية.

وقال سكان محليون ومصدر أمني لرويترز، إن الجيش اللبناني شوهد ينسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

ولم يؤكد متحدث باسم الجيش اللبناني أو ينفي التقارير.

ونقلت شبكة سي بي إس، عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت أمريكا أن العملية البرية التي ستشنها جنوب لبنان وشيكة وقد تبدأ الليلة.

كانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا.

وأضاف المسؤول، أن عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود، موضحا أن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤول، إن واشنطن وتل أبيب تفاهمتا على عدم تكرار ما حدث بغزة في لبنان

وأضاف المسؤول، أن خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة.