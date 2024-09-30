المساعدات تتسارع بعد ارتفاع قتلى إعصار هيلين

مع وصول عدد قتلى الإعصار هيلين إلى 107 أشخاص على الأقل في ست ولايات، تسارعت وتيرة وصول الإمدادات إلى المجتمعات المعزولة، وقال حاكم ولاية جورجيا، براين كيمب، خلال مؤتمر صحفي إن حصيلة القتلى في تلك الولاية ارتفعت من 17 إلى 25، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من نصف هذه الوفيات في ولايتي كارولينا.

وأعلنت مقاطعة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، وتضم مدينة آشيفيل الجبلية، عن مقتل 30 شخصًا هناك، وتوقع حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، أن ترتفع حصيلة القتلى مع وصول رجال الإنقاذ وغيرهم من عمال الطوارئ إلى مناطق معزولة بسبب انهيار الطرق والبنية التحتية الفاشلة والفيضانات واسعة النطاق.

وتم نقل الإمدادات جوًا إلى المنطقة المحيطة بمدينة أشفيل المعزولة، وتعهدت مديرة مقاطعة بونكومب، أفريل بيندر، بتوفير الغذاء والماء للمدينة.

تضرر شبكة المياه

وتضررت شبكة المياه في أشفيل، لذا سار السكان بالدلاء إلى أحد الجداول للحصول على المياه، وكانوا يراقبون خطواتهم بعناية، حيث اقتلعت عاصفة من المياه قبل ثلاثة أيام جميع الأشجار والأرض، ولم يبق سوى الطين، وتقاسم الجيران الطعام والماء.

وحذر المسؤولون من أن إعادة البناء بعد الخسائر الواسعة النطاق في المنازل والممتلكات ستكون طويلة وصعبة، وقد قلبت العاصفة الحياة في جميع أنحاء الجنوب الشرقي، كما تم الإبلاغ عن وفيات في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا.

وقال مسؤولون في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إن مئات الطرق أغلقت في غرب ولاية كارولينا الشمالية، وإن الملاجئ في جميع أنحاء المنطقة تستضيف أكثر من ألف شخص.

50 فرقة بحث

وانتشرت أكثر من 50 فرقة بحث في جميع أنحاء المنطقة بحثًا عن الأشخاص العالقين، وتضمنت إحدى جهود الإنقاذ إنقاذ 41 شخصًا شمال أشفيل، وركزت مهمة أخرى على إنقاذ طفل رضيع واحد، وقال تود هانت، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية كارولينا الشمالية، إن الفرق عثرت على أشخاص من خلال مكالمات الطوارئ على الرقم 911 ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو كمية هائلة من الحطام، بما في ذلك قوارب عائمة مقلوبة وأرصفة خشبية متناثرة، تغطي سطح بحيرة لور، وهي بقعة خلابة تقع بين الجبال خارج أشفيل.

ووصف الرئيس جو بايدن تأثير العاصفة بأنه «مذهل»، وقال إنه سيزور المنطقة هذا الأسبوع طالما أنها لا تعطل عمليات الإنقاذ أو أعمال التعافي، وفي تبادل مقتضب للآراء مع الصحفيين، قال إن الإدارة تقدم للولايات «كل ما لدينا» للمساعدة في استجابتها للعاصفة.

وتعهد بتقديم الحكومة الفيدرالية المساعدة للدمار «الساحق» الذي خلفه إعصار هيلين، كما وافق على إعلان ولاية كارولينا الشمالية منطقة كارثية، مما يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين.

انقطاع الكهرباء

ظل أكثر من مليوني مالك منزل وعملاء مرافق آخرين بدون كهرباء ليلة الأحد، وشهدت ولاية ساوث كارولينا أكبر عدد من حالات انقطاع الكهرباء، وطلب حاكم الولاية، هنري ماكماستر، الصبر بينما تعاملت فرق العمل مع أعمدة الكهرباء المكسورة على نطاق واسع، وقال ماكماستر للصحفيين خارج المطار في مقاطعة إيكين «نريد من الناس أن يظلوا هادئين، المساعدة في طريقها، لكنها ستستغرق بعض الوقت».

كانت الولاية ترسل إمدادات المياه وغيرها من المواد إلى مقاطعة بونكومب وأشيفيل، لكن الانهيارات الطينية التي تسد الطريق السريع رقم 40، والطرق السريعة الأخرى منعت الإمدادات من الوصول، وقال المسؤولون إن إمدادات المياه الخاصة بالمقاطعة كانت على الجانب الآخر من نهر سوانناوا، بعيدًا عن المكان الذي يعيش فيه معظم سكان مقاطعة بونكومب البالغ عددهم 270 ألف نسمة.

الإعصار هيلين

ضرب اليابسة في وقت متأخر من يوم الخميس في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة برياح سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة).

تحرك بسرعة عبر جورجيا، ثم غمر ولايتي كارولينا وتينيسي بأمطار غزيرة غمرت الجداول والأنهار وألحقت أضرارًا بالسدود.