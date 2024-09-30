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ألمانيا تجلي بعض رعاياها من لبنان

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان، اليوم الاثنين، إنهما تقومان بعمليات إجلاء من لبنان للموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والرعايا الألمان من ذوي الحالات الصحية الضعيفة، وإنها ستواصل دعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن هناك حاليا 1800 ألماني مسجل في لبنان.
وذكرت الوزارتان في بيان مشترك صادر عنهما "تواصل السفارة دعم الألمان المتبقين في لبنان في جهودهم لمغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو غيرها من الوسائل. وتتعاون وزارتا الخارجية والدفاع عن كثب في هذا الشأن".
وتشن إسرائيل سلسلة من الهجمات على لبنان منذ أسبوعين مما دفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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