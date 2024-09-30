وزير الخارجية الفرنسي: ثمة حلول دبلوماسية في لبنان

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، أن "ثمة حلول دبلوماسية" في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعدد وزير الخارجية في تصريح له، الحلول من بينها "وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701"، مشددا بعد أن التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن "فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان".