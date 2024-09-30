اشارت منظمة الصحة العالمية في تقييم للوضع حول لبنان، الى انه لا تزال المنظومة الصحية متأثرة ومنهكة بسبب تصاعد العنف من جديد. ولفتت الى ان التقديرات تشير إلى 118466 حالة نزوح جديدة في الفترة من 23 إلى 27 ايلول.
وذكرت منظمة الصحة العالمية بان النزوح وسوء أوضاع المعيشة في الملاجئ من المرجح أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية عن لبنان: لا تزال المنظومة الصحية متأثرة ومنهكة بسبب تصاعد العنف من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.